La cantante Anna Tatangelo ha lasciato sui social un annuncio sorprendente: è atteso per il 3 luglio il nuovo album "Guapo".

La cantante e conduttrice televisiva Anna Tatangelo ha stupito i suoi fan con un annuncio postato su Instagram. Pare che la notizia abbia reso felici tutti i suoi seguaci.

Novità per Anna Tatangelo: annunciato Guapo

Sembra un periodo di novità per la nota e bellissima cantante Anna Tatangelo.

L’ex compagna di Gigi D’Alessio ha voluto voltare pagina azzerando il suo profilo Instagram: Anna ha, infatti, cancellato tutti gli scatti e i video postati in passato, dopo essere apparsa piuttosto sofferente nell’ultimo periodo. Inoltre, nella prima foto del suo neo profilo, la Tatangelo è apparsa con un nuovo ed inaspettato look, sfoggiando capelli biondo platino. Tanti cambiamenti che sicuramente non sono arrivati a caso. La cantante, infatti, sta per lanciare il suo nuovo album e tali movimenti social hanno alimentato l’attesa e la curiosità dei fan, con i quali la conduttrice televisiva, attraverso Instagram, ha voluto condividere una bella notizia.





L’annuncio su Instagram

Anna Tatangelo ha condiviso su Instagram un video in cui canta in dialetto napoletano. Una sorta di anteprima di quello che sarà il nuovo album. Il video è diventato immediatamente virale e tutti i fan della cantante non vedono l’ora di ascoltare il nuovo album di Anna.

La stessa ha anche annunciato la data d’uscita.

Visualizza questo post su Instagram GUAPO ft @realgeolier2 fuori il 3 luglio. Prod. @iamdatboidee Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 29 Giu 2020 alle ore 9:29 PDT

Il nuovo album di Anna Tatangelo si intitola “Guapo” e, come lei stessa ha annunciato, uscirà venerdì 3 luglio. Per i suoi seguaci questa è stata davvero una splendida notizia. Inoltre, a giudicare dall’immagine, ci sarà anche tanta Napoli nelle nuove canzoni.