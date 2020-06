Aurora Ramazzotti sfoggia un fisico perfetto in bikini e dei look estivi davvero unici.

Aurora Ramazzotti si è mostrata in bikini con diversi look estivi mozzafiato e un corpo davvero perfetto. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sta seguendo dei duri allenamenti quotidiani, che svolge anche in diretta su Instagram insieme ai follower, e si è appassionata della corsa.

In passato è stata spesso criticata ingiustamente per la sua forma fisica, ma le ultime foto della ragazza mostrano un fisico perfetto e dei look davvero molto alla moda.





Aurora Ramazzotti al mare in bikini

Aurora Ramazzotti, che sta lavorando per Tv8 come inviata speciale del programma Ogni Mattina, ha mostrato il suo corpo perfetto in diversi scatti che la ritraggono in bikini.

La ragazza è in perfetta forma fisica, anche grazie ai duri allenamenti fisici che porta avanti costantemente, proprio come mamma Michelle Hunziker. Anche la conduttrice, infatti, segue degli allenamenti quotidiani che condivide con i suoi follower e che stanno avendo un grande successo. Sono seguiti anche da Elisabetta Gregoraci, che ha svelato che questo è il suo segreto di bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Neeeel blu dipinto di blu 🤪 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 27 Giu 2020 alle ore 5:54 PDT

Bikini meravigliosi, completi animalier e abbigliamento sportivo, sono all’ordine del giorno per Aurora Ramazzotti, che ha deciso di sfoggiare i suoi look estivi sul suo profilo Instagram. La ragazza sta diventando una vera e propria icona di stile ed è riuscita ad ottenere grandi complimenti per il suo modo di vestire. In bikini sembra una vera e propria sirena e sono sempre più lontani i tempi in cui veniva criticata per il suo fisico.

La Ramazzotti è in splendida forma e ora si gode i successi lavorativi e il tempo libero trascorso in famiglia e insieme al suo Goffredo Cerza.