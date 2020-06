Anche Belen Rodriguez è protagonista del nuovo libro di Bruno Vespa dal titolo "Bellissime!": il commento del giornalista trova tutti d'accordo

Anche Bruno Vespa sembra aver ceduto all’indiscutibile fascino di Belen Rodriguez. Il suo ultimo libro dal titolo Bellissime! si preannuncia già come uno dei più venduti di questa estate 2020, dove il padrone di casa di Porta a Porta ripercorre decenni di fascino e seduzione al femminile.

Nel volume non mancano ovviamente retroscena e indiscrezioni piccanti sulle sensuali icone senza tempo dello spettacolo nostrano, come Sophia Loren, Gina Lollobrigida, le gemelle Kessler e Claudia Cardinale.

Bruno Vespa sedotto da Belen

Il racconto del giornalista abruzzese si sofferma poi però, per l’appunto, anche sulla splendida showgirl argentina, della quale descrive l'”incarnato gaucho e gli occhi da cerbiatto”. In un capoverso, in particolare, Bruno Vespa rivela poi, senza falsi pudori, qual è secondo lui il vero punto di forza della moglie di Stefano De Martino. “Il sedere che fa storia ogni volta” è dunque il giudizio dello scrittore, che non può che trovare d’accordo i moltissimi fan italiani della presentatrice sudamericana.





Nel ricco inserito fotografico presente nel nuovo libro di Vespa non mancano chiaramente i riferimento ad altre Vip dei nostri giorni. Tra loro compare anche Diletta Leotta, della quale il giornalista sostiene che “di mestiere appare e gli uomini la guardano, anzi no, la fissano”.

Toni ancor più velenosi traspaiono quando precisa: “Grazia di Dio e dei chirurghi”. A parte le critiche, Vespa ha anche inserito nella sua ultima fatica letteraria la stellare Valeria Marini, che si conferma per lui tra le più belle showgirl del panorama artistico italiano.