Belen Rodriguez e Stefano De Martino faranno parte del cast di Temptation Island Vip? I rumors e le indiscrezioni sulla coppia del momento

Come ben sappiamo, da qualche tempo Belen e Stefano sono al centro del gossip per via di una presunta nuova crisi. Secondo fonti piuttosto veritiere, pare che lo screzio sia nato ancor prima dell’inizio della pandemia da coronavirus, portando poi la coppia a separasi per un breve periodo.

Se molti hanno ipotizzato un tradimento da parte del ballerino partenopeo, non sono al momento noti i reali motivi del loro allontanamento. Tuttavia pare che qualcosa stia cambiando, visto che recenti rumors raccontano di come siano intenzionati a provare a rimettersi in gioco partecipando a Temptation Island Vip.

Belen e Stefano a Temptation Island?

I due bellissimi della tv nostrana faranno dunque parte del cast del reality dei sentimenti nonostante siano ancora sposati? Questo si stanno chiedendo molti fan, mentre i diretti interessati non hanno confermato né smentito la notizia.

Ricordiamo inoltre che Stefano e Belen hanno anche un figlio, pertanto il regolamento della trasmissione ne vieterebbe la partecipazione. Tuttavia, anche in questo caso, la produzione per conto di Maria De Filippi potrebbe anche fare un’eccezione…





Entrambi molto amati dal pubblico, la loro presenza porterebbe senza dubbio un alto picco di ascolti al reality di Canale 5.

Sia l’uno che l’altra pare siano desiderosi di superare la tempesta per tornare a vivere felici e contenti sotto lo stesso tetto con il giusto equilibrio. Del resto, proprio la loro conoscenza avvenne in un altro programma della De Filippi: parliamo chiaramente di Amici, quando Stefano lasciò Emma Marrone proprio per la showgirl argentina.