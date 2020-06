Enzo Capo si è mostrato in piscina con un'ipotetica nuova fiamma. Il video potrebbe essere, però, una provocazione per Pamela.

Enzo Capo, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, sembra aver trovato una nuova fiamma. L’uomo ha pubblicato dei video su Instagram che fanno pensare che possa essersi fidanzato, ma secondo molti fan della trasmissione si tratta solo di una provocazione nei confronti di Pamela Barretta, con cui si è scambiato un botta e risposta.

La fine della relazione con la dama sembra ormai un lontano ricordo per Enzo, che si sta godendo il suo tempo libero in ottima compagnia. I fan si stanno chiedendo se le immagini che ha pubblicato sono reali o se sia soltanto una messa in scena per provocare la sua ex fidanzata. Già ai tempi del Trono Over, il suo nome è stato spesso accostato a numerosi flirt, tanto che la stessa Pamela era molto gelosa.

Nuova fiamma per Enzo Capo

Nei video pubblicati dall’ex cavaliere, l’uomo si trova in una bellissima piscina in compagnia di una donna, che sembra davvero molto bella. Per tutta la durata della ripresa, i due si sfiorano le labbra, facendo intendere che stanno per baciarsi.

Capo ha direttamente inserito un sondaggio nella sua storia per chiedere ai follower se secondo loro questa donna deciderà di baciarlo. La coppia sembra avere una grande complicità, per questo l’ipotesi più probabile è che sia la sua nuova fiamma.

Tanti utenti di Instagram, però, stanno insinuando che in realtà sia una semplice provocazione diretta a Pamela Barretta, che ha sempre dimostrato molta gelosia. L’ex dama di Uomini e Donne si sta dedicando esclusivamente al figlio e alle amicizie, per trascorrere un’estate serena dopo i momenti difficili che ha vissuto dentro e fuori dalla trasmissione. Per il momento non si parla di un altro uomo, viste le tanti delusioni, ma non possiamo sapere cosa accadrà nella nuova edizione.