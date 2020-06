Dopo la mancata conferma a La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini potrebbe restare in Rai con uno show insieme al suo mentore Pippo Baudo

Come ben sappiamo, Lorella Cuccarini non è stata confermata nella prossima edizione 2020-2021 de La Vita in Diretta su Rai Uno. Il fatto ha scatenato un marasma interno negli ambienti della tv di Stato, con tutte le giornaliste schierate dalla parte di Alberto Matano contro le dichiarazioni della stessa ex ballerina.

Lorella aveva infatti paragonato il suo compagno di viaggio a un “maschilista egoriferito”.

Lorella Cuccarini in un programma con Baudo?

Tuttavia la bionda conduttrice potrebbe ad ogni modo restare in casa Rai, tanto che i dirigenti di Viale Mazzini avrebbero in serbo per lei un nuovo programma in prima serata. Lorella potrebbe dunque ritornare in una sorta di versione rivisitata dell’iconico Fantastico, in coppia nientemeno che con l’indistruttibile Pippo Baudo!

Secondo quanto risulta dalle prime anticipazioni emerse in rete, si tratterebbe in sostanza di alcune prime serate di show e di varietà.

In questo modo la più amata dagli italiani tornerebbe a fianco del suo mentore, che la lanciò appunto nello storico programma nell’ormai lontano 1985. Al momento si parla in ogni caso solo di progetti, mentre Lorella Cuccarini pare essere corteggiata nel contempo anche da La7. Non resta quindi che attendere qualche settimana per saperne qualcosa di più.