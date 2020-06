Mara Venier, per l'abbraccio a Romina Power a Domenica In, rischia una multa da parte della commissione di vigilanza Rai.

Mara Venier, dopo l’ultima puntata di Domenica In, rischia una multa salata da parte della commissione di vigilanza Rai. Questo è accaduto perché mentre era in diretta, ha ricevuto un abbraccio dall’amica Romina Power. La conduttrice ha reagito dicendo: “Non me ne frega niente che non dobbiamo abbracciarci“.

L’ex moglie di Albano Carrisi è stata ospite della Venier per parlare del grave lutto che l’ha colpita, dopo la perdita della sorella Taryn. Le due donne si sono spontaneamente abbracciate ma questo gesto non è piaciuto alla Rai.

Domenica In, multa a Mara Venier

Il segretario della commissione di vigilanza Rai, Michele Anzaldi, sul suo profilo Facebook ha scritto un post molto duro contro Mara Venier, dopo l’ultima puntata di Domenica In.

La conduttrice è colpevole di aver abbracciato in diretta l’amica Romina Power, non rispettando le regole del distanziamento sociale. Il segretario ha espressamente chiesto che vengano presi provvedimenti e che venga data una multa alla conduttrice veneta.





Anzaldi ha definito le parole di Mara Venier dopo l’abbraccio “inqualificabili” e ha sottolineato che il suo atteggiamento è stato completamente fuori luogo, soprattutto tenendo conto degli ascolti molto alti che ha ottenuto.

Michele Anzaldi, tenendo conto anche dell’opinione molto dura di Riccardo Laganà, spera che possa intervenire e affrontare la vicenda. Il consigliare ha chiesto una multa o qualsiasi tipo di sanzione immediata nei confronti della conduttrice di Domenica In.