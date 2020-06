La relazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sembra procedere alla grande: le nuove rivelazioni del giovane cavaliere

Da quando hanno lasciato gli studi di Uomini e Donne insieme, Gemma Galgani e Nicola Vivarelli restano tuttora al centro del gossip. I due protagonisti del Trono Over sono stati spesso osteggiati per via della grande differenza d’età, problema che invece non sembra sussistere per la dama 70enne e il cavaliere 26enne.

Nonostante questo particolare, la piemontese e il giovane marinaio sembrano fare sul serio, in barba alle accuse di essere attenti solo alla popolarità e alla visibilità. Sul magazine di Uomini e Donne è intanto apparsa una lunga intervista a Nicola, dove si svelano ai lettori nuove curiosità in merito alla relazione con l’ex direttrice di teatro.

Nicola racconta il weekend con Gemma

Raccontandosi dunque ai lettori della rivista, Nicola ha confessato qualche dettaglio sul weekend passato insieme a Gemma Galgani a Roma.

“Abbiamo trascorso due giorni molto piacevoli e rilassanti. Abbiamo fatto delle belle passeggiate in centro e per le ville di Roma. Appena sceso, ho percepito un tono diverso nella voce di Gemma. Era più felice, più tenera, riuscivo a sentirla più vicina di sempre”.

Così ha dunque confessato il modello toscano, che ha poi continuato: “Sentendomi fisicamente più vicino a lei, tutto ha preso una piega diversa. Sono molto felice di aver avuto modo di trascorrere un po’ di tempo insieme. Siamo stati vicini, abbiamo parlato guardandoci finalmente negli occhi e di certo non sono mancate le risate. Abbiamo sempre voglia di chiamarci, massaggiarci, videochiamarci, cosa che rende la distanza meno difficoltosa”, ha infine concluso il cavaliere, confermando il suo interessamento per la dama torinese.