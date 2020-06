Pago ha immortalato sui social la disavventura di cui è rimasto vittima: il furto e l'atto vandalico all'auto del cantante sardo

Pago ha di recente pubblicato una serie di IG Stories dove ha raccontato la sua ultima disavventura milanese. Per fortuna non si è trattato di nulla di grave, tuttavia la faccenda non è stata affatto gradevole. Il cantante ha infatti mostrato ai fan un video dove appariva sconcertato per quello che era stato fatto alla sua macchina.

Nel dettaglio, l’ex gieffino ha inquadrato uno dei finestrini anteriori rotto da qualcuno, anche se nessun altro danno è stato arrecato al veicolo.

Pago racconta il furto sui social

Come spiegato dallo stesso Pago, tuttavia, nella vettura si trovava anche un portafoglio che ovviamente è stato rubato.

Fortunatamente era quasi vuoto, tanto da portare lo stesso artista a dichiarare che le cose gravi nella vita sono ben altre. “Il portafogli che mi hanno rubato era lì per sbaglio, ma servirà a qualcuno per mangiare e bere, che Dio lo benedica!”, ha di fatto concluso l’ex compagno di Serena Enardu, dimostrando ancora una volta il suo encomiabile savoir-faire.