Sammy Hassan è stato visto con la ex di Davide Basolo, suo rivale nel corteggiamento di Giovanna Abate.

Sammy Hassan è stato scelto da Giovanna Abate durante una delle ultime puntate di Uomini e Donne. La ragazza ha rifiutato il corteggiamento dell’Alchimista, ovvero Davide Basolo, per via dei sentimenti che provava per Sammy. Il ragazzo inizialmente ha finto di dire no, ma poi è entrato con un mazzo di rose rosse per Giovanna.

La coppia sembrava essere molto felice insieme, che se il ragazzo aveva ammesso di essersi perso, ma improvvisamente qualcosa è andato storto. Giovanna non era presente al compleanno di Sammy, che ha festeggiato con i suoi amici. L’ex tronista ha ammesso di aver bisogno di tempo per se stessa.

Sammy con la ex di Basolo

Il fatto che Giovanna Abate non sia stata presente al compleanno di Sammy Hassan è sembrato molto strano a tutti. Ma c’è una cosa ancora più strana, ovvero che l’ex corteggiatore è stato avvistato in un locale a Forte dei Marmi in compagnia dell’ex fidanzata di Davide Basolo, che aveva già minacciato in passato. Nello stesso locale erano presenti anche l’Alchimista e Alessandro Graziani, ovvero tutti i corteggiatori di Giovanna Abate.

Sono subito arrivate moltissime segnalazioni, indirizzate soprattutto a Deianira Marzano. Secondo diversi rumors Hassan e la ex di Basolo si sono visti più di una volta.





L’Alchimista non ha preso bene questa riunione e ha lanciato una frecciatina nelle sue storie Instagram, condividendo la foto del tendone di un circo.

La pagina Uomini e Donne Classico e Over ha subito contattato Basolo, che ha raccontato che lui è un frequentatore abituale di quel locale, che è vicino alla sua abitazione e in cui lavorano due amici. Lui stesso ha ammesso di aver visto Sammy con la sua ex e secondo lui è stata una coincidenza surreale.