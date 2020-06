In una gira sul Lago di Como insieme a Tony Effe, Taylor Mega si è mostrata ai fan con un bikini da urlo: la foto dell'influencer

In quello che sembra essere diventato il luogo preferito dai Vip nostrani per le prime gite estive fuori porta, anche Taylor Mega si è immortalata al Lago di Como. In posa con indosso uno striminzito bikini rosso, l’influencer si è così mostrata con un look totalmente mozzafiato nel suo weekend insieme a Tony Effe a Villa D’Este.

Taylor Mega sul lago ammalia i fan

Il pranzo con vista Lario è il top, mentre il rapper romano in una IG Stories commenta: “Comunque ragazzi, i veri ricchi e il vero lifestyle è mangiare e andare con la barca dopo mangiato…”. Impadronendosi immediatamente dello spettacolare specchio d’acqua di fronte alla cittadina lombarda, il giovane cantante è stato dunque testimone diretto della bellezza della sua dolce metà. La quale, nel mentre, ha incantato letteralmente tutti i suoi follower con un bikini che lasciava intravedere anche una parte del suo mirabile décolleté…

Dopo la gita in barca, Tony Effe della Dark Polo Gang crolla sul letto, mentre Taylor Mega lo riprende con il cellulare mentre si riposa a schiena nuda.

La sexy e seducente ex naufraga lascia ancora intravedere il seno dalla birichina camicia in pizzo mentre sorniona precisa: “Quando pranzi come se fosse Natale e hai bisogno del pisolino”.