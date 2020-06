In attesa della messa in onda della prima puntata di Temptation Island, le anticipazioni parlano già di una Antonella Elia in piena crisi

Temptation Island non è ancora iniziato che già stanno arrivando le prime sconvolgenti anticipazioni. Dopo la coppia esplosa per via delle corna, ecco che ora emergono rivelazioni sull’ex gieffina Antonella Elia, la quale avrebbe già chiesto il falò di confronto.

Sembra infatti che il fidanzato Pietro Delle Piane si sia divertito secondo lei un po’ troppo con una delle tentatrici.

Temptation Island: Antonella Elia in crisi

Nello specifico l’attore calabrese avrebbe fatto apprezzamenti troppo lusinghieri nei confronti di una single, mandando in delirio la povera Elia. Scommettiamo dunque che si vedranno scintille al falò di confronto, con un’Antonella in profonda crisi per gli atteggiamenti del suo compagno.

Anche Filippo Bisciglia ha parlato di Antonella Elia, commentando che è una persona che gli piace molto.

“Avevo avuto modo di conoscerla durante la mia esperienza a Tale e quale show. Ho capito che è una donna molto dolce”. Tuttavia, attaccata quando si sente sotto tiro, la vedremo sicuramente in una veste del tutto inedita!