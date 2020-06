Il matrimonio tra Tara e Cristian di Uomini e Donne potrebbe essere in crisi: la loro relazione è al capolinea?

Cristian e Tara formano una delle coppie nate sotto i riflettori di Uomini e Donne e che è arrivata fino al matrimonio. La loro storia d’amore è stata segnata da molti alti e bassi e più di una volta sono finiti al centro del gossip per via delle loro crisi.

I due sono da tempo lontani dalle telecamere e i fan hanno notato che stanno abbandonando anche i social network. Tara Gabrieletto, però, ha condiviso diverse storie Instagram in cui ha spiegato che si trova in un momento molto difficile ma che non è pronta per rivelare altri dettagli. La donna ha fatto riferimento alle domande dei fan sul suo matrimonio con Cristian e dalle sue risposte si capisce che potrebbero essere in crisi.

Uomini e Donne, il matrimonio di Cristian e Tara

Nel corso degli anni la storia di Cristian e Tara ha subito diverse crisi, ma il loro amore sembrava essere sempre più forte. Secondo quanto ha detto Tara, però, ora le cose sembrano essere nuovamente difficili. L’ex corteggiatrice ha spiegato di vivere un momento davvero molto delicato e la causa potrebbe essere proprio una crisi matrimoniale. La Gabrieletto ha spiegato che non sta bene, che sta prendendo delle decisioni importanti, ma che per il momento non vuole rispondere alle domande perché trova giusto farlo quando avranno la situazione più chiara.





Cristian e Tara avevano anche partecipato a Temptation Island, per mettere alla prova il loro amore. Nel 2016 si sono sposati, ma il gossip è sempre stato pronto a far circolare diverse voci che hanno messo a rischio la loro storia.

Ora Tara sembra essere in un momento ricco di decisioni da prendere insieme a suo marito. Nelle sue parole si sente aria di crisi matrimoniale, ma per il momento non ci sono state conferme o smentite.