Vittorio Sgarbi è stato filmato dal suo assistente mentre era in Vespa senza casco.

Vittorio Sgarbi è stato filmato dal suo assistente mentre era in Vespa senza casco, in un momento davvero spericolato. Il parlamentare continua a far parlare di sé. Dopo essersi battuto contro l’uso delle mascherine a scuola ed essere stato letteralmente trascinato via dall’aula di Montecitorio, Sgarbi sembra voler continuare ad essere al centro dell’attenzione.

Dopo una forte lite con le sue colleghe, è tornato in Aula, dichiarando di non essersi pentito di ciò che ha detto. Il parlamentare si è anche paragonato ad un’opera d’arte e si è definito come un moderno “Cristo di Raffaello“. Dopo questi avvenimenti, Sgarbi ha voluto concedersi un giro spericolato in Vespa, senza casco.

Sgarbi in Vespa senza casco

Da Vittorio Sgarbi ci si aspetta di tutto. La settimana precedente è stato protagonista di un’espulsione dalla Camera dei Deputati, da cui è stato trascinato via con la forza dopo il duo scontro con le colleghe Mara Carfagna e Giusi Bartolozzi. Questo avvenimento non è bastato, così il parlamentare ha deciso di tornare a cavalcare l’onda della notorietà con un episodio ancora una volta fuori dagli schemi.

Durante un giorno di riposo dalla vita politica, Sgarbi si è concesso una bella gita in Vespa. Peccato che il parlamentare abbia dimenticato di mettere il casco. Il suo assistente Guido Panza lo ha filmato mentre viaggiava per le strade lombarde a bordo di una Vespa, in qualità di passeggero.

Il dettaglio che è saltato subito agli occhi di tutti è stato il fatto che il parlamentare non indossava il casco, infrangendo le regole della strada.