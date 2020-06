Wanda Nara ha recentemente condiviso sui social una nuova foto in costume, particolarmente apprezzata anche dal popolare marito

Abbiamo imparato a conoscerla meglio come opinionista al Grande Fratello Vip 4, ma è soprattutto sui social che Wanda Nara si conferma una vera e propria regina. Il profilo Instagram della splendida moglie e procuratrice di Mauro Icardi è di fatto seguito da 6,6 milioni di follower, con i quali lei condivide ogni giorno foto e video della sua quotidianità, dagli scatti di lavoro a quelli più intimi e famigliari.

Wanda Nara: lo scatto apprezzato da Icardi

Proprio poche ore fa, la showgirl argentina ha pubblicato un nuovo scatto allo specchio, dove si mostra in un coloratissimo bikini. Il due pezzi multicor esalta decisamente le bombastiche forme della commentatrice televisiva, facendole ricevere in poco tempo una pioggia di like. Tra i tanti commenti apparsi sotto il post ne è però spuntato uno decisamente inaspettato. Si tratta infatti di quello del marito Icardi, che non ha lesinato a manifestare la propria reazione al sensuale selfie della moglie.

Visualizza questo post su Instagram Mi Verano Parisino 🗼 Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi) in data: 29 Giu 2020 alle ore 10:54 PDT

“La mia estate parigina”, ha scritto Wanda Nara a commento dell’ultimo post pubblicato su Instagram. La bella e simpatica showgirl sta ultimamente condividendo molti contenuti sui social dove immortala la sua nuova casa di Parigi, dove si è trasferita da poco insieme a Mauro e ai loro cinque figli.

Si tratta ovviamente di un posto meraviglioso, dove la famiglia sta trascorrendo la sua nuova vita dopo il passaggio del bomber al Paris Saint-Germain.