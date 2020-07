Alba Parietti ha condiviso su Instagram una foto di quando era giovane.

Alba Parietti ha condiviso una foto di lei da giovane e ha conquistato tutti i suoi follower. La showgirl è una vera icona degli anni Novanta, sia per quanto riguarda la sua bellezza che per quanto riguarda il suo talento e la sua carriera.

Sono passati trent’anni dal momento in cui è stata scattata quella foto, ma anche se il tempo passa la bellezza della Parietti rimane intatta. Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo è avvenuto come cantante, e si faceva chiamare solo Alba. La sua carriera è stata un grande successo, anche se alcuni follower le hanno scritto che meritava molto di più.

Alba Parietti da giovane

Alba Parietti ha condiviso con i suoi fan una foto di quando era giovane. La Parietti condivide spesso su Instagram i momenti della sua quotidianità, anche struccata e in pigiama, ma a volte le viene un po’ di nostalgia e sceglie delle foto che appartengono al passato. In questo caso si tratta di una copertina di Tv Sorrisi e Canzoni in cui era giovane e bella come sempre.

La showgirl ha spiegato che sono stati anni indimenticabili per lei. “Se faccio un consuntivo, posso ritenermi a distanza di quasi 30 e 40 anni di carriera molto fortunata e soddisfatta” ha scritto Alba Parietti.





Negli anni Novanta la showgirl è stata una delle donne più importanti del mondo dello spettacolo.

Ha condotto moltissime trasmissioni televisive e le sue gambe meravigliose erano le più invidiate. La donna è riuscita per tantissimi anni ad essere un sogno proibito per moltissimi uomini italiani. Nel 1992 ha presentato il Festival di Sanremo con Pippo Baudo, Milly Carlucci e Brigitte Nilsen e ha partecipato anche alla realizzazione di tantissimi film. La sua bellezza non è mai cambiata. Ancora oggi, nonostante l’avanzare dell’età, riesce ad essere sempre perfetta in forma.

Sui social è molto attiva e ama condividere momenti della propria vita privata.