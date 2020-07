Barbara D'Urso è stata fotografata in compagnia di quattro giovanotti all'uscita di un ristorante milanese: chi erano i baldi cavalieri?

Barbara D’Urso è stata di recente beccata dai paparazzi in compagnia di quattro baldi giovani… La foto è stata resa nota dal settimanale Chi, che ha diffuso la notizia di una cena di Carmelita insieme alla sua assistente Angelica. Le due donne si erano dirette verso casa dopo essere state in un ristorante milanese in zona Brera.

All’uscita sono però state fotografate non da sole, bensì insieme a quattro ragazzi, che il magazine ha definito “aitanti cavalieri”.

Barbara D’Urso in piacevole compagnia

Tra i quattro giovani c’è forse anche la nuova fiamma di Barbara D’Urso? La domanda sembra avere una risposta ovvia, visto che i quattro gentili cavalieri sembrano aver solamente accompagnato le due signore durante la notte.

Nella nota diffusa dal giornale di gossip si legge oltremodo che alla cena era presente anche Gianluigi Nuzzi, popolare conduttore di Quarto Grado. Il giornalista è del resto ultimamente spesso ospite nei salotti di Barbarella, dunque probabilmente a cena con lei per questioni di lavoro.