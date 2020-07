Altro tragico lutto per la showgirl Claudia Galanti: la morte del padre dopo la scomparsa della figlia Indila

La bellissima Claudia Galanti è stata colpita ancora una volta da un tragico lutto. Ricordiamo che nel 2014 dovette far fonte alla scomparsa della figlia Indila, mentre nelle scorse ore in Paraguay è venuto a mandare il padre. Tra la showgirl e l’uomo i rapporti non sono sempre stati dei migliori, anche se nell’ultimo periodo si erano in qualche modo riavvicinati.

Nonostante la distanza, infatti, i due avevano cominciato a rivedersi, fino a oggi, quando è stato dato il triste annuncio.

Le cause e le circostanze del decesso restano al momento ancora ignote, ma Claudia Galanti dovrà fronteggiare anche questo nuovo dolore.

Da 4 anni l’uomo con cui ha avuto tre figli è in carcere a Parigi per una serie di reati di varia natura. Dalla loro relazione sono nati Liam Elijah, Tal Harlow e Indila Carolina Sky, spirata nella notte del 3 dicembre 2014 per soffocamento.

Dopo tanto dolore, negli ultimi tempi Claudia Galanti ha provato a ripartire da un’antica passione, ossia la cucina. Nel dettaglio si è dedicata a un progetto intitolato #foodbeats, un modo nuovo per cercare di risollevarsi e superare tutte le avversità piombatele addosso senza remora.