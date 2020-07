Damiano Carrara rende felici tutti i fan con il suo annuncio improvviso su Instagram.

Damiano Carrara è uno degli chef e pasticceri più amati dai telespettatori e dalle telespettatrici. Ha saputo conquistare il suo pubblico, con il suo sguardo dolce, il suo fisico perfetto e quell’accento toscano a cui non si può resistere. Ovviamente la usa grande bravura nel suo lavoro lo hanno reso l’uomo perfetto per moltissime donne.

I suoi fan sono stati ben felici di ricevere la notizia dell’inizio delle riprese di Bake Off, la gara tra pasticceri. Carrara, con Ernst Knam e Benedetta Parodi, fa parte della giuria. Il pasticcere ha dato un nuovo annuncio meraviglioso sul suo profilo Instagram.

Damiano Carrara stupisce i fan

L’annuncio che ha dato Damiano Carrara riguarda il ritorno di Cake Star a partire dal 3 Luglio, alle ore 21.10, su Real Time. La sfida tra pasticcerie è pronta a tornare, come ha annunciato il pasticcere su Instagram. Le puntate sono tutte nuove e sono state girate prima del lockdown per il Coronavirus. Damiano Carrara e Katia Follesa, che l’anno scorso ha subito un’operazione importante, sono pronti per accompagnare i telespettatori in questo tour per scoprire tutte le bontà della pasticceria italiana.





I pasticceri dovranno sfidarsi con tre manche diverse: la pasticceria, il cabaret di paste e il pezzo forte. Chi passa il primo turno realizza la torta della vittoria con tre ingredienti tipici della città scelti da Damiano Carrara. La gara è piena di dolcezze e consente di scoprire tantissime cose sulla pasticceria.

Tra bontà e decorazioni, i due conduttori intrattengono il pubblico, che è sempre più affezionato a questo programma.