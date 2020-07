Un grave lutto ha colpito il fidanzato di Diletta Leotta: il post commovente del pugile Daniele Scardina

Daniele Scardina è forse un nome noto solo agli appassionati di pugilato, tuttavia di recente è apparso spesso anche nei meandri della cronaca rosa. Conosciuto artisticamente come King Toretto, il pugile è non solo campione dei supermedi, ma è anche fidanzato con la splendida Diletta Leotta.

Paparazzato in compagnia della conduttrice sportiva circa un anno fa, oggi i due sembrano più affiatati che mai. Dopo tanti momenti felici, in queste ora, ad ogni modo, si trovano a dover purtroppo condividere un grande dolore. L’atleta 28enne ha infatti perso una persona molto importante della sua vita, un uomo che lo ha sempre sostenuto nei suoi successi e nelle sfide più importanti.

Daniele Scardina: il post doloroso

Poche ore fa è morto il nonno di Daniele Scardina, il quale ha voluto dedicargli un post davvero commuovente sul suo profilo Instagram. Sul popolare social network il fidanzato di Diletta Leotta sta ricevendo moltissimi messaggi di cordoglio e vicinanza, mentre nelle immagini appare il dolce ritratto del nonno insieme a lui in alcuni momenti felici passati insieme. Sul profilo della conduttrice siciliana non vi è invece traccia di alcun post a riguardo, forse per pudore nei confronti di questo dolore così grande che sta vivendo la sua dolce metà.