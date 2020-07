Fedez e Chiara Ferragni a Zurigo per offrire le cure migliori al loro cane Matilda.

Fedez e Chiara Ferragni sono pronti per partire per Zurigo, in modo da offrire alla loro cagnolina Matilda le cure migliori per sconfiggere il tumore. I Ferragnez hanno deciso di condividere questo momento così triste e difficile con tutti i loro follower, come sono abituati a fare nella loro quotidianità.

Hanno chiesto a tutti i fan di mandare vibrazioni positive, per aiutare Matilda a riprendersi. L’influencer non riesce a trattenere l’emozione e quando parlano della salute del cane si commuove, dimostrando che è parte integrante della famiglia.

Fedez e Chiara Ferragni diretti a Zurigo

Chiara Ferragni ha spiegato che sono pronti a partire per Zurigo, per riuscire ad offrire i trattamenti migliori a Matilda. Sono entrambi pronti a stare vicini alla loro cagnolina, dopo aver condiviso con i follower, passo dopo passo, tutto quello che è successo. La cagnolina verrà sottoposta ad una tac per riuscire a capire quando iniziare la radio terapia. I Ferragnez non perdono la speranza e sono pronti a dare tutto il meglio per la dolce Matilda.





Fedez e Chiara Ferragni in questi giorni sono al centro del gossip. Prima di tutto per quello che è successo a Matilda, ma anche per la presunta seconda gravidanza dell’influencer e per la bellissima notizia che grazie alle terapie intensive rese possibili dalla raccolta fonda che avevano creato, un paziente è riuscito a sconfiggere il Coronavirus.

Una grande soddisfazione per entrambi, anche se ora il loro pensiero è tutto con Matilda, nella speranza che possa presto guarire e tornare a casa con la sua famiglia, a giocare con il piccolo Leone.