Mara Venier è di nuovo in piedi dopo l'infortunio e ha scelto di non pronunciarsi sulle critiche della Rai.

Mara Venier è tornata di nuovo in piedi con l’aiuto delle stampelle. La conduttrice si sta riprendendo dopo la frattura al piede causata da una caduta dalle scale, e ha mostrato il video sul suo profilo Instagram. Il percorso di recupero è ancora lungo, ma la conduttrice è molto felice per questi primi segnali di ripresa.

Dopo tanto tempo in cui è rimasta a riposo, senza mai smettere di lavorare, a pochi giorni dall’ultima intensa puntata di Domenica In è riuscita a rimettersi in piedi. La determinazione della “zia” Mara è forte e sicuramente continuerà a fare passi da gigante.

Mara Venier di nuovo in piedi

Mara Venier è riuscita ad alzarsi di nuovo, con l’aiuto delle stampelle. La sua ripresa dopo l’infortunio continua lontano dalle polemiche che ci sono state dopo l’ultima puntata di Domenica In. La conduttrice ha deciso di rimanere in silenzio, evitando di commentare quanto accaduto. L’abbraccio in diretta con Romina Power ha scatenato grandi critiche, tanto che il segretario della commissione di vigilanza Rai ha chiesto una multa per la conduttrice, che non ha rispettato le norme sul distanziamento sociale.





Anche Riccardo Laganà ha criticato duramente l’atteggiamento della Venier, ma lei continua a scegliere il silenzio. L’ultima puntata di Domenica In è stata molto intensa, la conclusione perfetta per questa difficile stagione condotta da Mara Venier. Lei stessa ha ammesso di aver avuto molta paura durante la pandemia, soprattutto perché il marito Nicola Carraro aveva avuto un problema ai polmoni.

L’infortunio ha aggiunto preoccupazione per la conduttrice, ma per fortuna i primi segnali di ripresa sono finalmente arrivati.