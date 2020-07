Melissa Satta ha deciso di rivelare la verità sulla sua presunta seconda gravidanza: le parole della bellissima showgirl sarda

Melissa Satta ha ricevuto nei giorni scorsi una romantica sorpresa inattesa da Boateng, tornato in Italia per festeggiare il loro 4° anniversario di nozze. Chiaramente per l’occasione non poteva presentarsi a mani vuote e difatti si è palesato con un bellissimo mazzo di 25 rose rosse.

A immortalare il dolce momento sono stati i paparazzi di Chi, sulle cui pagine sono apparse anche delle delucidazioni in merito alla presunta seconda gravidanza della showgirl di origini americane.

Visualizza questo post su Instagram ❤️ HAPPY ANNIVERSARY @melissasatta #4yearsago amazing memories‼️ Un post condiviso da Kevin Prince Boateng (@princeboateng) in data: 25 Giu 2020 alle ore 5:06 PDT

Melissa Satta di nuovo felice

La modella sarda ha di fatto precisato al settimanale guidato da Alfonso Signorini di non essere incinta, a differenza di quanto scritto recentemente da qualcuno. Si tratta dunque di “fake news”, come da lei stessa sottolineato, aggiungendo però che qualora dovesse tornare in dolce attesa non avrà alcun problema a dirlo di persona. Ricordiamo che Melissa Satta è già mamma del bellissimo Maddox, che oggi ha 6 anni.





Dopo la burrasca matrimoniale con il marito di qualche mese fa, oggi l’ex velina appare dunque molto felice e serena. Lo testimonia il ritrovato feeling della bellissima coppia, ripresa in alcuni scatti al largo dell’arcipelago della Maddalena dove si è riunita per rilassarsi e festeggiare il loro anniversario di matrimonio.