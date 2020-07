Il noto bassista dei Maroon 5 Mickey Madden è stato arrestato per violenza domestica.

Mickey Madden, il bassista dei Maroon 5, è stato arrestato con l’accusa di violenza domestica. Il musicista non è sposato e l’identità della presunta vittima che si sarebbe trovata in casa con il 41enne non è nota. Già nel 2016 Madden fu arrestato per spaccio di cocaina.

Mickey Madden arrestato

Il bassista sarebbe stato fermato sabato 27 giugno a Los Angeles con l’accusa di violenza volontaria su un coniuge o convivente, come avrebbe confermato la polizia di LA a Page Six. Secondo quanto riportato dal sito web, Madden è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 50.000 dollari. Se condannato, il musicista rischia fino a sei anni di prigione e una multa di 6.000 dollari.

Un portavoce di Maroon 5 ha dichiarato: “Siamo profondamente devastati da questa notizia così amara e deludente”.





L’arresto nel 2016

Già qualche anno fa Madden ha avuto problemi con la legge: fu, infatti, arrestato nel 2016 con l’accusa di spaccio di cocaina.

Il bassista si trovava con James ‘Bingo’ Gubelmann, ex fidanzato di Ivanka Trump, fuori da un bar di New York quando la polizia ha sostenuto di avere visto il musicista consegnargli una fiala di droga. In quell’occasione, l’avvocato di Madden dichiarò al New York Daily News che era Gubelmann a detenere la cocaina e che il suo assistito non aveva neppure toccato la fiala. Il legale disse che il suo cliente “era del tutto innocente.

Non ha mai detenuto narcotici”. Successivamente aggiunse: “È un bravo ragazzo. Non hai mai avuto a che fare con la legge prima d’ora”. Il bassista all’epoca svolse un periodo ai servizi sociali dopo essersi presentato nel Tribunale penale di Manhattan, chiudendo la questione in sei mesi.