Dopo i romantici giorni passati insieme, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono presi una pausa: ecco i motivi di questa decisione

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia devono affrontare una pausa momentanea. I fan della coppia possono tuttavia stare tranquilli, dal momento che non c’è nessuna crisi in corso. Diversi reciproci impegni hanno infatti portato i due piccioncini a separarsi per qualche giorno, ma è subito scattata la nostalgia.

“Mi manchi”, ha infatti scritto la bionda influencer sotto all’ultimo post del figlio d’arte romano.

Il commento ha subito scatenato moltissime reazioni nei follower, che hanno rimarcato il romanticismo tra i due ex concorrenti del Gf Vip 4. L’ex moglie di Sarcina ha però precisato di avere piena fiducia nella sua dolce metà, confermando di non temere le competitors.

Paolo e Clizia: separazione provvisoria

Ma dove si trovano adesso Paolo e Clizia? Ciavarro junior sta passando qualche giorno in compagnia del padre Massimo, tra pesca e relax.

La Incorvaia è invece a Milano, dove ha effettuato un nuovo shooting fotografico. Ecco dunque spiegato il motivo della momentanea separazione della coppia, che nei giorni passati ha trascorso molti attimi insieme nel meraviglioso mare siciliano.





Clizia e Paolo sembrano dunque voler recuperare il tanto tempo perso durante la quarantena, quando lui era costretto a Roma e lei in Sicilia, sua terra natale.

Nel mentre, non mancano ancora gli scettici che non credono nel prosieguo della loro love story. Alcuni sostengono infatti che il figlio di Eleonora Giorgi si prenderà una bella batosta, considerando Clizia Incorvaia più interessata ai like e alla visibilità che non al bel faccino di Paolo.