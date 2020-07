Dopo la rottura con Diana Del Bufalo, Paolo Ruffini avrebbe un nuovo amore: lei si chiamerebbe Simona.

Nuovo amore per Paolo Ruffini. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, lo ha paparazzato in compagnia di una donna che, pare, gli abbia colpito il cuore. Per il conduttore televisivo è tornato finalmente il sereno dopo il ciclone mediatico che lo aveva colpito a seguito della fine della sua storia con Diana Del Bufalo.

Stando alle informazioni raccolte dal settimanale, Simona e Paolo sembrerebbero essere più felici che mai. Nelle foto sono ritratti in procinto di ritirarsi a casa di lei, dopo essere stati a cena insieme. Dopo molti mesi, dunque, il cuore di Ruffini è tornato a battere. Erano stati tanti ad attribuirgli le colpe per la fine della storia con l’ex concorrente di Amici, ipotizzando anche un suo possibile tradimento.

‘Paolo Ruffini, in forma smagliante (durante il lockdown si è allenato molto e ha seguito una dieta sana), sorpreso con a sua nuova compagna. Lei si chiama Simona e vive nella Capitale. I due, dopo una cena e un evento mondano, a tarda notte sono tornati a casa (di lei)’. Ecco ciò che è stato scritto tra le Chicche di Gossip di Signorini. Per Ruffini, dunque, è iniziato un nuovo periodo della sua vita.

Dopo la fine della relazione con la Del Bufalo, si era dedicato completamente a se stesso. Come aveva dichiarato, in un’intervista a SuperGuidaTv, la conoscenza di se stessi è una sorta di storia che non si esaurisce nel breve periodo, ma può durare per tutta la vita. Solamente grazie a questo lungo lavoro introspettivo e personale, Paolo ha avuto modo di superare alcune barriere e adesso è pronto a nuove avventure sentimentali e professionali.





Novità lavorative per Ruffini

Intanto, dopo una lunga pausa dal piccolo schermo, a causa del coronavirus, per il presentatore toscano ci si aspetta una nuova stagione molto carica e ricca di novità. Quasi sicuramente tornerà su Italia 1 con una nuova edizione della Pupa e il Secchione.

Il reality di Mediaset, tornato in onda ad inizio 2020 dopo vari anni, ha segnato ascolti molto alti. Al suo fianco dovrebbe essere confermata l’ex pupa e opinionista di Barbara d’Urso, Francesca Cipriani. ‘Aspetto a livello televisivo che qualcuno mi comunichi qualcosa di ufficiale per tornare davanti alle telecamere. Per quanto riguarda il cinema, dovrei partire a settembre con i primi ciak del film Rido perché ti amo, una commedia romantica che ho anche scritto. Mi piacerebbe inoltre realizzare un documentario su un tema difficile come l’Alzheimer’.