Una nuova fotografia di Simona Ventura in bikini ha lasciato di stucco tutti i suoi fan: il fisico perfetto della conduttrice 55enne

Anche Simona Ventura, sulla scia delle ultime tendenze social, ha deciso di mostrarsi senza filtri né aiutini da Photoshop. E ha fatto bene, visto il risultato apparso su Instagram poche ore fa! La popolare conduttrice può infatti andare decisamente fiera della sua strepitosa forma fisica a 55 anni compiuti, come dimostra la sua ultima foto in bikini.

Simona Ventura, splendida a 55 anni

Dal suo iper seguito account ufficiale, la Ventura ha dunque condiviso questa nuova immagina in costume, seguita da una lunga didascalia dove spiega i motivi della sua scelta. Nell’epoca dell’apparenza, super Simo ha infatti deciso di non usare artifici di sorta, anche perché si dice estremamente soddisfatta di sé e del suo corpo. Come darle torto?