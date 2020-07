Un recentissimo gossip ha svelato i nomi di tutte le possibili ex fiamme di Stefano De Martino, molte delle quali rimaste finora nascoste

Un lungo editoriale pubblicato su un noto sito di gossip a firma di un altrettanto noto giornalista ha parlato nel dettaglio di Stefano De Martino. L’argomento specifico del pezzo sono per la precisione le ex fidanzate del ballerino partenopeo, che pare abbia avuto durante la prima crisi con Belen Rodriguez.

Nel dettaglio si parla anche delle due ragazze che il conduttore di Made In Sud starebbe invece frequentando in questo momento. Una si chiama Maria Rosaria e l’altra Sara, entrambe da lui conosciute per ragioni di lavoro.

Stefano De Martino: quali ex?

In passato Stefano De Martino aveva deciso di uscire allo scoperto solo con la stilista e influencer Gilda Ambrosio. Ma quali sono state le altre sue liaison? Ufficialmente nessuna, ma la verità sembra essere un’altra.

La lista delle conquiste dell’ex protagonista di Amici sarebbe infatti lunga, comprendendo “Chiara Scelsi, la giovane modella Diletta (non Leotta), la showgirl Cristina, la mora Giorgia e l’attrice Katy”. Queste dolci meteore hanno dunque toccato il cuore di Stefano, molte delle quali sono però sfuggite all’attenzione di media e paparazzi.