A partire dal 2 luglio andrà in onda la nuova edizione di Temptation Island e tra i protagonisti del reality vi sono l’ex calciatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso e l’ex Miss Italia Manila Nazzaro.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro

Il 2 luglio inizia la settima stagione di Temptation Island con al timone Filippo Bisciglia. A differenza delle scorse edizioni, quest’anno vi sono coppie sia vip che nip. Ebbene, proprio tra i personaggi famosi si annovera la coppia formata dall’ex calciatore della Fiorentina Lorenzo Amoruso e la conduttrice televisiva e radiofonica Manila Nazzaro. Fidanzati da tre anni, nel video di presentazione la Nazzaro ha dichiarato: “Siamo sicuri di noi e vogliamo mettere alla prova la nostra relazione.

Al momento non conviviamo ma se il nostro amore supera questa prova magari ci proveremo”.

La coppia, infatti, ha deciso di prendere parte al reality in grado di mettere in gioco i sentimenti all’interno del villaggio ‘Is Morus Relais’ in Sardegna. La Nazzaro e le altre fidanzate del cast trascorreranno il proprio tempo in compagnia di dodici single, mentre l’ex calciatore e gli altri fidanzati con le tentatici.

Ebbene, in base a quanto si evince da un video pubblicato sui canali social ufficiali del programma, sembra che Lorenzo Amoruso si sia già ben ambientato, tanto da scatenarsi con balli di gruppo. Se tutto questo non bastasse ha anche esclamato: “E andiamo, ma sì ma che c…o”.

Un video che non è passato di certo inosservato e a questo punto, quindi, non resta che attendere di vedere quale sarà la reazione della fidanzata Manila Nazzaro di fronte a tali immagini.