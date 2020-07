Le anticipazioni della prima puntata di Temptation Island 2020 svelano i primi malumori tra Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane

Dalla pagina ufficiale Instagram di Temptation Island 2020 si evincono le anticipazioni della prima quanto attesa puntata del reality dei sentimenti. Anche quest’anno condotto da Filippo Bisciglia, il programma andrà in onda a partire da giovedì 2 luglio su Canale 5, riservando già dunque delle grandi sorprese.

La protagonista del filmato è nella fattispecie Antonella Elia, che sembra aver già trovato un valido morivo per scatenarsi contro il fidanzato Pietro Delle Piane.

Antonella inviperita con Pietro

Nel video in questione, che potete vedere più sotto, si vede la showgirl piemontese nel pinnettu, intenta a osservare la clip che riguarda il suo fidanzato. Alla visione delle immagini, l’ex gieffina sembra però completamente spiazzata, tanto da sobbalzare a tratti per poi commentare: “Oddio, che fa?”.

Dalla serietà del suo volto si capisce che sia accadendo qualcosa di poco gradito per lei, al punto che avvilita aggiunge: “Che bastardo!“. Chiaramente non appare nulla di più: per sapere cosa sia successo bisognerà attendere ancora qualche ora.