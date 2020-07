Intervistata dal settimanale Oggi, Amanda Lear svela il suo segreto per godersi la vita a 80 anni "Ho rapporti intimi per due ore al giorno".

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Amanda Lear ha confessato un dettaglio della sua vita privata “Ho rapporti intimi ogni giorno per due ore“. Un modo questo, spiega la bionda showgirl, per continuare a godersi la sua vita sotto tutti i punti di vista.

Amanda Lear “rapporti intimi a 80 anni”

Dalla critica al cinema italiano, all’amore per i gatti e…alla sua vita privata, Amanda Lear si è raccontata a tutto tondo con la spontaneità che la caratterizza. In particolare, sulla sua vita privata rivela “Lo faccio per due ore al giorno ogni giorno” E aggiunge che avere rapporti intimi con questa costanza “E’ il massimo” specialmente alla sua età che, a quanto si dice, dovrebbe aggirarsi intorno agli 80 anni.

Amanda, infatti, non ha mai voluto rivelare la sua età considerandola “un dettaglio di poca importanza“. Non solo per lei ma anche per i suoi amanti. Infatti, non si è mai creata alcun tipo di problema a preferire ragazzi molto più giovani rispetto a lei. Ma attenzione però! Lei vuole sì condividere il letto con il suo “giovane amante” ma con lui vorrebbe anche condividere la vita in generale con lui “Quando ho un giovane amante, mi piace condividere la mia vita in generale, non solo il letto”.

Un modo, questo, non solo per far capire alle persone che bisogna continuare a godersi la vita avendo comunque una certa età ma anche per mettere a tacere definitivamente le critiche e le supposizioni sulla sua vera sessualità come ha fatto Patrizia De Blanck. “Chi ha visto le mie foto su Playboy e continua a dire che sono un uomo è un idiota” chiosa Amanda Lear chiudendo la questione.