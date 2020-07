Barbara D’Urso si è recentemente mostrata sui social in gita a Venezia, ma la mancanza della mascherina ha scatenato il popolo del web

Dopo molti mesi di tv, anche per Barbara D’Urso è arrivato il momento di staccare la spina per una meritata vacanza. Dopo aver visto Venezia da lontano, la professionista napoletana si è così concessa un weekend rilassante proprio nella bellissima laguna veneta.

Mostrandosi dunque in barca con il proprietario della Diesel Renzo Rosso, Carmelita si è immortalata in questa gita fuori porta alla quale erano presenti anche la compagna del noto stilista e l’amica Angelica.

Barbara D’Urso senza mascherina

Navigando nei bellissimi meandri locali, il gruppo ha poi raggiunto le isole di Murano e Burano, tuttavia un particolare non è sfuggito agli utenti più attenti.

Osservando bene le foto della Carmelita nazionale, molti si sono infatti accorti che la conduttrice non indossava la mascherina protettiva nonostante fosse in presenza di altre persone a distanza ravvicinata. Pensando dunque alle moltissime raccomandazioni che per tre mesi ha sempre rivolto ai suoi telespettatori, alcuni fan hanno dunque commentato la grave dimenticanza di Barbara D’Urso.

“E la mascherina che tanto hai decantato?”, ha per esempio scritto qualcuno. “Complimentoni per il distanziamento sociale!! Predichi bene, ma razzoli male”, ha scritto ancora qualcun altro.

Arriverà ora la replica della diretta interessata con le dovute spiegazioni?