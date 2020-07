Benedetta Rossi ha sorpreso tutti i suoi fan con un annuncio davvero molto speciale sui social.

Benedetta Rossi sorprende tutti i suoi fan con un annuncio molto speciale. La famosa food blogger è davvero un fiume in piena con la sua straordinaria energia. Benedetta, che ha mostrato una sua foto con i capelli lunghi, è sempre impegnata, tra programmi televisivi, video sui social, libri e molte altre iniziative e i suoi fan sono sempre più felici di poterla seguire.

É stata definita come una delle video blogger più influenti del momento e i suoi video sono nella top ten dei più visti nell’ultimo mese. Nell’ambito della cucina e delle ricette, Benedetta Rossi è riuscita a farsi strada e da semplice blogger è diventata una donna di grande successo, che ha stupito i fan con un annuncio.

Benedetta Rossi sorprende i fan

Benedetta Rossi ha sorpreso tutti i suoi follower con un annuncio speciale. La donna ha fatto sapere su Instagram che la prossima settimana cominceranno le riprese delle nuove puntate di Fatto in casa per voi. La trasmissione va in onda su Food Network ed è interamente girata nella sua abitazione. L’influencer vive in una tenuta ad Altidona, vicino Fermo, completamente immersa nel verde. Lei e il marito hanno creato anche un agriturismo.





La food blogger è pronta a tornare in tv con le nuove puntate della sua trasmissione televisiva. Nel video si è mostrata un po’ stanca per il troppo lavoro e per le scadenze del nuovo libro e della trasmissione, così il marito Marco l’ha presa dolcemente in giro.

I fan sono impazziti di gioia per questo annuncio così speciale e attendono con ansia la messa in onda delle nuove puntate del programma di Benedetta, così da poter sperimentare insieme a lei tante nuove ricette.