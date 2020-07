Chiara Ferragni parla di Matilda: le sue condizioni di salute

Chiara Ferragni parla di Matilda e aggiorna i suoi follower sulle condizioni di salute della cagnolina.

Chiara Ferragni parla di Matilda e aggiorna tutti i suoi fan sulle condizioni di salute della cagnolina, tramite il suo profilo Instagram. Sono stati giorni molto difficili per l’influencer, che ha scoperto che la sua cagnolina ha un tumore.

La notizia è stata molto brutta sia per Chiara e Fedez, che per tutti i follower che si sono affezionati a Matilda, sempre presente sui profili social dell’influencer e del rapper. Visto il grande amore nei confronti della cagnolina, la Ferragni ha pensato fosse giusto continuare ad aggiornare i follower sulle sue condizioni di salute, ora che finalmente è tornata a casa.

Chiara Ferragni parla di Matilda

Chiara Ferragni sta continuando ad aggiornare i suoi follower sulle condizioni di salute di Matilda. L’influencer sta passando dei momenti di grande preoccupazione, ma insieme a Fedez hanno deciso di essere positivi e hanno chiesto ai follower di mandare tutte le vibrazioni positive possibili. I Ferragnez sono stati a Zurigo, dove la cagnolina è stata visitata in modo da capire quando può avere inizio la radioterapia.





Nel nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute di Matilda, Chiara Ferragni ha fatto sapere che dopo diversi giorni in questa clinica specializzata, la cagnolina è ufficialmente tornata a casa. Per il momento sta bene, si è ripresa alla grande. Domenica verrà portata nuovamente in clinica per iniziare i trattamenti ma l’influencer ha sottolineato di essere molto positiva e di essere sicura che diventerà una guerriera.

Lunedì la cagnolina dovrà iniziare le sue cure, ma per il momento possono godersi qualche giorno tutti insieme, immersi nell’amore e nella positività.