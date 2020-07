Francesco Renga irriconoscibile con i capelli lunghi e qualche chilo in più: le foto di quando il cantante faceva parte dei Timoria

Francesco Renga è senza dubbio uno dei cantanti italiani maggiormente apprezzati dal pubblico in generale. L’artista viene però seguito non solo per la sua bravura, ma anche per via delle molte vicissitudini personali. Ci riferiamo nella fattispecie al matrimonio con l’attrice romana Ambra Angiolini, naufragato dopo 11 anni di vita insieme.

Dalla loro importante e appassionata storia d’amore sono anche nati due figli, Yolanda e Leonardo, che oggi hanno rispettivamente 16 e 14 anni.

Francesco Renga: look selvaggio

Nei molti anni di carriera, il look di Francesco Renga è notevolmente cambiato, facendone uno degli uomini più desiderati dalle donne.

Ai tempi dei suoi esordi, ad ogni modo, l’artista bresciano sfoggiava una mise decisamente differente da come siamo abituati a vederlo oggi, al limite del selvaggio. Capelli ricci e lunghissimi, stile rock, ma soprattutto qualche chilo in più: ecco come appare Renga in un paio di foto risalenti all’epoca della sua popolarità con i Timoria.

La storia del gruppo è durata poco, tanto che lo stesso Francesco Renga confermò in un’intervista di quegli anni di non voler più far parte di una band. Oggi il cantante è riuscito nel suo intento di raggiungere fama e notorietà da solo, riscuotendo una certa popolarità anche all’estero. Nel mentre, dopo i primi momenti concitati seguiti alla separazione da Ambra, oggi i due vivono serenamente accanto ad altre persone, ma si frequentano con grande maturità per il bene dei figli.