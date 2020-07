Marica Pellegrinelli nuovo amore: l’ex di Eros frequenta Paul Ferrari

Marica Pellegrinelli ha un nuovo amore dopo Eros Ramazzotti. La donna frequenta il modello Paul Ferrari.

Marica Pellegrinelli ha un nuovo amore, ovvero il modello Paul Ferrari. L’ex moglie di Eros è stata beccata dai paparazzi del settimanale “Oggi” con il modello trentenne di Bergamo. Marica ed Eros hanno ufficialmente archiviato il loro matrimonio, nonostante fossero circolate delle voci su un presunto ritorno di fiamma dovuto allo zampino di Aurora Ramazzotti.

I due sono rimasti buoni amici per il bene dei figli Raffaella Maria, di 8 anni, e Gabrio Tullio, di 5 anni. La bellissima mamma in carriera ha ufficialmente trovato un nuovo compagno, che potrebbe essere davvero quello giusto.

Nuovo amore per Marica Pellegrinelli

Negli scatti pubblicati dal settimanale Oggi si vedono la bellissima Marica Pellegrinelli, che aveva deciso di sottoporsi al test sierologico, in compagnia di Paul Ferrari. Sembrerebbe che i due si siano conosciuti su un set fotografico e che sia stato un vero e proprio colpo di fulmine.

Nonostante sia una persona molto riservata e sappia benissimo che è al centro del gossip, l’ex moglie di Eros Ramazzotti non ha fatto nulla per nascondere questa passione appena nata. Il due sono stati beccati in atteggiamenti intimi e decisamente inequivocabili.

Su Marica Pellegrinelli sono circolate moltissime voci. La donna ha avuto una relazione anche con Charley Vezza, ma i due si sono detti addio ancora prima che scoppiasse l’emergenza per il Coronavirus. Ora sembra aver ritrovato finalmente il sorriso tra le braccia di Paul Ferrari, un bellissimo modello conosciuto su un set fotografico. L’ex moglie di Eros sembra davvero felice e questo uomo potrebbe con il tempo rivelarsi quello giusto, che le restituirà un po’ di felicità.