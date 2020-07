Pierluigi Diaco e Alberto Matano hanno avuto un duro scontro dietro le quinte Rai.

Pierluigi Diaco si è scagliato contro Alberto Matano dietro le quinte della Rai. Questo perché Diaco ha detto la sua opinione riguardo la situazione tra Lorella Cuccarini e Matano, su cui il pubblico si è completamente diviso. Il conduttore di Io e Te avrebbe attaccato in modo molto acceso l’ex giornalista del Tg1, per prendere le difese della Cuccarini.

A rivelarlo è stato il paparazzo Alan Fiordelmondo sul suo profilo Instagram Wolf Break Official.

Pierluigi Diaco contro Alberto Matano

Nei giorni scorsi, fuori dalla sede Rai, c’è stato un duro scontro tra Pierluigi Diaco e Alberto Matano. Il conduttore di Io e Te aveva già preso le difese di Lorella Cuccarini tramite il suo profilo Twitter, ma questa volta ha voluto parlarne faccia a faccia con il diretto interessato.

Diaco accusa Alberto Matano di aver tagliato fuori da La Vita in Diretta Lorella Cuccarini, che invece merita molto di più. Pare che l’ex volto del Tg1 abbia preferito non rispondere ed ignorare gli insulti del collega. La scena, da come è stata descritta, è stata particolarmente fastidiosa.

Pierluigi Diaco su Twitter aveva già velatamente attaccato Matano, sottolineando la bravura e la professionalità di Lorella Cuccarini e augurandole che la sua vita professionale possa continuare al meglio. Solitamente sui social vengono scritte tante cose, ma nessuno probabilmente si aspettava di assistere ad uno scontro così acceso dietro le quinte. Diaco ha preso questa storia sul personale, ma tutte le altre dinamiche interne restano a noi sconosciute.