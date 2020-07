Grande tensione a Temptation Island tra Anna e Andrea: cosa avrà visto il 27enne romano di così sconvolgente?

A quanto pare a Temptation Island 2020 sono volati non solo gli stracci, come si suol dire, ma anche le sedie! Tra Anna e Andrea sta infatti succedendo pressoché di tutto, come traspare dalle prime indiscrezioni sullo show dei sentimenti.

Il clima di tensione nella coppia è già arrivato agli estremi, mentre cresce l’attesa per la prima puntata di giovedì 2 luglio su Canale 5. “Dopo tre giorni così…”, ha urlato Andrea alla presa d’atto di qualcosa che evidentemente lo ha lasciato completamente attonito. Cos’ha dunque visto fare di così sconvolgente alla sua fidanzata? Anna si sarà lasciata tentare da qualche baldo giovine?

Anna e Andrea: tensione palpabile

Dopo aver visto la clip, Andrea perderà dunque il controllo lanciando sedie in giardino e commentando: “Sono troppo per lei”. Anna ​ha 37 anni e vive a Roma con le figlie, lavorando come parrucchiera. ​Andrea ha invece ​27 anni e vive a Roma ​con la madre e il fratello, ​aiutando nel ristorante di famiglia. I due sono ​fidanzati da un anno e mezzo, ma per via della differenza d’età si sono frequentati in maniera “non ufficiale” per un anno.





Anna si è dichiarata fin da subito innamorata, mentre Andrea ha finora affrontato la relazione in maniera un po’ differente, con una diversa prospettiva di vita. La donna desidera però un altro figlio oltre a un matrimonio da favola. Per questo ha deciso di scrivere a Temptation Island per mettere alla prova i reali sentimenti del suo compagno.

​Lui​, dal canto suo, ammette di essere molto innamorato, ma non ancora pronto al grande passo. Come andrà a finire tra loro?