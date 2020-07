Tra le coppie di Temptation Island quella formata da Annamaria e Antonio, con lei che non ha particolarmente apprezzato l'atteggiamento di lui.

Giunto ormai alla settima stagione, Temptation Island è tornato in onda e già dalla prima puntata ha riservato un bel po’ di sorprese. Tra le coppie protagoniste del programma, quella formata da Annamaria e Antonio, con lei che non ha particolarmente apprezzato l’atteggiamento del fidanzato.

Annamaria e Antonio a Temptation Island

La prima puntata di Temptation Island ha visto Annamaria dover subito assistere a due video con protagonista il suo fidanzato mentre si diverte con le tentatrici, mostrando particolare attenzione nei confronti di Alessia. “Le telecamere è una cosa importante che non devi mai dimenticare!”, esclama infatti Antonio, mostrandosi fin da subito pronto per un’esterna. Ma non solo, ha anche dichiarato di aver deciso di prendere parte al programma per capire “perché ha voglia di rapportarsi ad altre persone, mentre lei è l’opposto.

Lei è più calma, mentre io amo fare bordello”.

Il mattino seguente ecco che Annamaria vede un altro video dove Antonio dichiara di volersi mettere totalmente in gioco. “So gli errori che ho fatto e voglio capire il motivo per cui li ho fatti.

Se ho intenzione di continuare a fare questi errori”. Un atteggiamento che ad Annamaria non è affatto piaciuto con lei che in lacrime ha affermato: “Rispetto a lui io ho la testa, ho le pall* così, lui no! È un pagliaccio!” . Per poi sbottare: “Non mi fai fare dei sacrifici se poi ti devi comportare così!”. In disparte con Antonella Elia, ha poi detto: “Sto abbastanza bene perché lo sapevo”, con la showgirl che le dice: “Sei una creatura meravigliosa”.