Nelle prime anticipazioni di Temptation Island, l'ex Miss Italia Manila Nazzaro è apparsa letteralmente scovolta dai comportamenti di Amoruso

Dovremo attendere ancora poche ore e poi sapremo finalmente come andranno a finire alcuni primi gialli di Temptation Island 2020. Com’è finita per esempio tra Lorenzo Amoruso e le tentatrici? L’ex calciatore è arrivato sull’isola delle tentazioni insieme alla compagna Manila Nazzaro, ex Miss Italia 1999.

Tuttavia, una volta separati, lui sembra aver subito gradito le avance delle single, calandosi appieno e con grande sintonia nel clima malandrino del villaggio sardo.

Manila Nazzaro sconvolta dal compagno

Le anticipazioni dello show condotto da Filippo Bisciglia apparse su Instagram rivelano dunque già delle grosse sorprese.

Novità che però non saranno così piacevoli per la Nazzaro, alla vista del suo fidanzato letteralmente estasiato dalla musica e dalle movenze delle ragazze attorno a lui. Il 49enne si abbandonerà alla festa con entusiasmo, dimenticandosi forse per qualche attimo di quello che potrebbe vedere la sua dolce metà…

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso formano una coppia da circa tre anni. Nel video di presentazione l’ex modella aveva rivelato quali fossero le sue aspettative in merito a questa nuova avventura televisiva. “Non credevo più nell’amore. Lorenzo è stato veramente bravo nell’avere pazienza e determinazione e nel farmi ricredere… Temptation Island potrebbe forse anche illuminarci. Mi piacerebbe che la nostra storia potesse prendere una piega ben precisa alla fine…”.

Come andrà dunque a finire tra i due? Lo sapremo solo seguendo il tremendo “gioco” dei sentimenti messo in atto dal reality di Canale 5.