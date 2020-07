Ciavy ha rivelato di non essere innamorato di Valeria, mentre lei ha raccontato il tradimento.

Dopo aver iniziato la prima puntata di Temptation Island con Valeria in lacrime per via del comportamento del fidanzato Ciavy, ecco che quest’ultimo ha rivelato di non essere innamorato di lei, mentre lei ha raccontato il tradimento.

Valeria e Ciavy

Valeria viene convocata nel pinnettu e vede un video in cui il fidanzato fa un’importante confessione, ovvero quello di fare il P.R. Parlando con la single ha poi aggiunto: “Lei non vuole altri bambini, vuole venire a vivere con me però io sto bene così. Finché va voglio continuare a fare questo lavoro e avere una famiglia è difficile“. Per poi aggiungere: “In questo periodo abbiamo convissuto a causa della quarantena.

Quando ho cercato di andare a casa mia dopo mesi si è messa davanti alla porta. Lei ha scoperto qualche messaggino. Mi ha perdonato, non ha mai scoperto…“. Alla domanda se sia innamorato di lei, ha poi esclamato: “Non so se sono innamorato ma lei lo sa. Le voglio bene molto, lei è innamorata“. Valeria quindi piange ed afferma: “Non ho scoperto solo messaggi. Ho scoperto che era in albergo con un’altra ragazza”.

Il giorno seguente la ragazza viene richiamata nel pinnettu e assiste ad un video in cui Ciavy, parlando con una delle single dice: “Quando non mi trova, comincia a chiamarmi ovunque, sul cellulare, su Whatsapp, su Telegram. Lei è bella appiccicosa, pesante. Mi ha copiato Whatsapp sei o sette volte, non posso mettere foto più carine su Instagram. È gelosa”. Valeria dall’altra parte afferma: “Però non parla della sua gelosia, parla solo della mia.

Lui non vuole nemmeno che io faccia la manicure a un uomo”. Protagonista del primo falò della settima stagione di Temptation Island per le fidanzate proprio Valeria, che ha ammesso: “Ho avuto una figlia quando avevo 16 anni. Lui non mi dà certezze sotto quel punto di vista. Ho scoperto i suoi tradimenti e, anche se non l’ha mai ammesso, io lo so. L’ho visto con i miei occhi”.

Valeria, quindi, vede un altro video in cui Ciavy continua a dire di provare affetto per Valeria. “Il primo anno ero innamorato poi con il tempo l’amore è calato“. Valeria quindi si chiede: “Ma allora perché non mi lasci?”. Per poi aggiungere: “Lui ha detto che una donna gli serve perché gli porti la colazione a letto. Pensa che io sia un maggiordomo? Se sono diventata appiccicosa, controllandogli i movimenti, è perché non mi fido. Ho scoperto troppe cose. Sono gelosa da donna innamorata. Mi sono annullata per lui e nemmeno se lo merita. Ha detto che non è innamorato. Quindi che fa con me? Lo lascio libero di potersi innamorare di nuovo. Non perdo tempo, io ho una bimba. L’ho perdonato perché sento di avere dentro delle colpe. Anche io ho sbagliato e lui alle single non l’ha detto. Lui non vuole dirlo. Non lo dice non perché vuole proteggermi ma perché si vergogna”.