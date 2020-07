Alena Seredova ha parlato della sua terza gravidanza e della quotidianità con la piccola Vivienne.

Alena Seredova ha da poco messo al mondo il suo terso figlio. Dopo la lunga relazione avuta con il portiere della Juventus, Gigi Buffon, la showgirl adesso sta vivendo un periodo di grande serenità e felicità. Insieme al suo nuovo compagno, Alessandro Nasi, si sta godendo un periodo di relax insieme con la loro piccola Vivienne.

Alena sembra aver ritrovato la serenità. Adesso ha una grande famiglia molto unita. La showgirl, infatti, ha anche altri due figli più grandi avuti da Buffon. In vacanza a Forte dei Marmi, la Seredova ha voluto rispondere a qualche curiosità dei suoi follower che la seguono in massa. In tanti, ovviamente, hanno anche chiesto del rapporto con l’ ex marito nonché papà dei suoi figli.

Il rapporto con Gianluigi Buffon

Tra le varie domande, un utente le ha cheisto: “Il tuo ex ti ha fatto gli auguri per la nascita della piccola?”. Alena, in modo molto schietto e diretto, ha subito risposto: “Certo”. Dunque, nonostante i brutti e complicati momenti, tra i due c’è ancora un rapporto cordiale di educazione soprattutto per il bene dei figli che hanno in comune. Trascorrerà le vacanze, insieme ai suoi figli, a Forte dei Marmi, una località che la porta indietro nel tempo.

Oggi, però, tutto sembra essere superato e Alena si prepara a vivere un’estate serena e spensierata. “Ci sono sempre venuta ( a Forte dei Marmi). Poi ho cambiato, ora mi sento pronta per tornare”. La Seredova frequentava in passato quel posto proprio con il portiere della Juventus. Lui era di casa li tanto che aveva anche aperto uno stabilimento balneare in Versilia.

Le risposte di Alena Seredova

Alena è davvero carica e non si sottrae a nessuna domanda, anche a quelle più intime. Alcuni utenti, ad esempio, le hanno chiesto del peso della piccola. Alla nascita Vivienne pesava 3 chili, lei di chili ne ha presi 7 ma prima ne aveva persi 6.

Alena ha anche confessato di non poterla allattare con il latte naturale perché non ne ha più. Come tutte le bambine, però, anche Vivienne non fa dormire i genitori. La piccola, infatti, si sveglia circa 3-4 volte ogni notte per prendere il latte. Non mancano domande su chi somiglia. Secondo lei, la figlia sembrerebbe assomigliare al papà Alessandro.