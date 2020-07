Momento di imbarazzo tra Rocco Siffredi e Bianca Guaccero nel corso dell'ultima puntata di Detto Fatto.

Momento di grande ilarità a Detto Fatto. Il programma condotto da Bianca Guaccero è giunto all’ ultima puntata di questa stagione televisiva. Venerdì 3 luglio 2020, infatti, la conduttrice insieme a tutta la squadra di lavoro di Rai 2, ha salutato il pubblico da casa.

Per congedarsi, gli autori hanno messo su una puntata davvero ricca di colpi di scena e di momenti esilaranti. Ospite è stato Rocco Siffredi. Il celebre attore di film a luci rosse è stato chiamato in causa dall’opinionista della trasmissione Jonathan. In collegamento da casa sua, Rocco ha dovuto dare un parere ed esprimere la sua opinione, sulla divertente gag che ha visto coinvolta proprio Bianca Guaccero: “Bianca ma quanto sei bella? Io sono un tuo grande fan quindi non posso parlare”.

Bianca Guaccero imbarazzata da Rocco Riffredi

Non è un mistero che Rocco prova una grande ammirazione per le donne, Bianca compresa. Immediato è stato, ovviamente, il riferimento alla famosa gag della conduttrice. “Resta nel tuo mondo, perché se arrivi nel nostro le mandi tutte a casa”. Con queste parole, Siffredi ha finito per fare imbarazzare in diretta la Guaccero. Insomma, secondo uno dei principali attori del settore di film per adulti, per Bianca ci potrebbe essere un futuro molto roseo.

“Sono imbarazzata. Grazie per la fiducia. Questo rimane un messaggio storico per la mia vita e per la mia carriera”. Così ha replicato la conduttrice di Detto Fatto. Una puntata di fine stagione davvero con il botto.





La precisazione di Jonathan

Nel corso del consueto momento dedicato ai commenti di Jonathan Kahanian, la SuperClassifica John, non si è parlato solo di Rocco Siffredi. L’ex concorrente del Grande Fratello, infatti, ha voluto fare delle precisazioni in riferimento a un puntata che era andata in onda nei mesi precedenti. Protagonista la showgirl Carmen di Pietro. “In un puntata andata in onda novembre, dicembre ho detto che un suo spasimante pensava di essere stato usato da lei, in realtà poi lui mi ha contattato offeso, dicendo che avevo detto delle inesattezze.

Dunque chiarisco lui non si è lamentato hanno solo fatto un servizio insieme”.