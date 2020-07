“Stanotte ho sognato te e Fabrizio Frizzi sul motorino": il tenero messaggio di un fan a Carlotta Mantovan.

Fabrizio Frizzi ha lasciato un grande vuoto nella televisione italiana. In tutti gli italiani ma, soprattutto nella moglie Carlotta Mantovan e nela figlia Stella, il ricordo è ancora vivo. Terminata la stagione televisiva con Tutta Salute, anche per Carlotta è tempo di vacanze.

Insieme alla piccola Stella, la conduttrice televisiva sta trascorrendo dei giorni di relax e tranquillità. Paesaggi mozzafiato e viste incredibili stanno facendo da cornice alle giornate della vedeva di Fabrizio Frizzi e di Stella. Carlotta è molto attiva sui social e si diverte a condividere scatti di vita privata e delle vacanze con tutti i suoi follower. Come sempre accade, sotto ogni sua foto, tantissimi sono i commenti di sostegno e di amore nei confronti suoi e della figlioletta.

Proprio negli ultimi giorni, però, ha colpito il commento lasciato da un fan sui social, che ha condiviso un suo sogno.





Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi: il sogno

Un utente, sotto la foto della Mantovan, ha scritto di avere sognato lei e il compianto Frizzi.

“Ho sentito la voce di Fabrizio che diceva ridendo: ‘Carlotta sei incredibile’. Ho visto chiaramente la mano sinistra di Fabrizio con la fede nuziale. Ridevate tanto. Mi sono svegliata ed è stata una cosa strana per me, non so se ho fatto bene a dirtelo. Mi auguro di non averti offeso. Ciao”. Questo ha raccontato l’utente su Instagram. Stando alle sue parole, Fabrizio e Carlotta erano in una strada di campagna.

C’era un sole molto forte e, siccome correva molto, Frizzi le cingeva la vita. Insomma, un sogno davvero molto insolito.

Visualizza questo post su Instagram #postcard #myheaven #blusky #lovegreen #lovenature Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 29 Giu 2020 alle ore 5:36 PDT

Le vacanze di Carlotta

Se questo utente si aspettava un attacco social, così non è stato. Anzi, molti sono stati i commenti a favore di questo sogno.

Anche altre persone, infatti, hanno ammesso di sognare molto spesso Fabrizio Frizzi. Tutto ciò permette di far capire quanto fosse familiare il volto dell’ex conduttore di Rai 1 e di quanto fosse considerato una persona comune. Intanto, Carlotta e Stella, stanno trascorrendo delle vacanze anche con la famiglia di Carlo Conti. Il conduttore toscano era molto legato a Fabrizio.