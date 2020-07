Craig Ramsay contro Lea Michele: nuovo attacco per l’attrice

Craig Ramsay si è scagliato contro Lea Michele come altri colleghi di Glee.

Craig Ramsay si è scagliato contro Lea Michele, con cui ha lavorato in passato. Questa volta l’attacco è partito da un attore esterno a Glee, ma molti colleghi dell’attrice hanno parlato male di lei precedentemente. In occasione delle proteste per il Black Lives Matter, Lea Michele aveva condiviso un post in cui si mostrava solidale a questa causa.

Questo tweet, però, ha scatenato tantissime accuse nei suoi confronti, tanto da definirla come una vera e propria bulla. Ad accusarla è stata la collega Samantha Marie Ware, che ha dichiarato che l’attrice aveva reso un inferno la sua esperienza sul set di Glee. Altri colleghi hanno confermato questa tesi, come Naya Rivera e Heather Morris. L’unico che l’aveva difesa era stato Dean Geyer, ma ora è arrivato un nuovo attacco da parte di Craig Ramsay.

Craig Ramsay contro Lea Michele

Durante un episodio del podcast Behind the Velvet Rope with David Yontef, Craig Ramsay ha parlato di Lea Michele, con cui ha lavorato in Fiddler on the Roof. “Cosa penso di lei? Che sia un essere umano orribile e spregevole” ha dichiarato Ramsay, specificando che non voleva neppure sentirla nominare durante l’intervista. L’attore ha usato parole molto forti nei confronti della Michele, che si sta godendo la sua gravidanza, che sembrano confermare ciò che hanno detta a loro tempo alcune star di Glee.





“Penso che abbia perso il contatto con la realtà. Credo sia una delle persone più privilegiate che io abbia mai conosciuto in questo settore” ha aggiunto l’attore, che ha ammesso di aver assistito anche alla telefonata in cui le è stato comunicato che era entrata nel cast di Glee.

“Era come posseduta. Credo che i problemi siano iniziati da quel momento in poi. Lei ha talento, non fraintendetemi, ma questo da solo non basta se poi le persone non vogliono lavorare con te” ha aggiunto l’attore. Lo stesso conduttore dell’intervista, David Yontef, ha affermato di non aver avuto una buona esperienza quando l’ha incontrata.