Fernanda Lessa ha di recente postato una bella foto artistica in costume insieme al marito, ma un dettaglio è stato notato dai fan

Fernanda Lessa è stata una delle protagoniste della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Entrata nella nota casa di Cinecittà a inizio gennaio, è riuscita a portare avanti un percorso unico che la permesso di ritornare il vetta alla sua carriera dopo un periodo non particolarmente brillante in tal senso.





Specialmente su Instagram la modella brasiliana riscontra un successo molto alto, dove vanta un numero pazzesco di follower. Qui è solita condividere scatti fotografici mozzafiato, come l’ultimo in ordine di tempo dove appare in compagnia di suo marito Luca. L’ex gieffina è per la precisione in costume, sfoggiando un tifico al top come pochi.

Eppure i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare un piccolo dettaglio davvero singolare. Curiosi di sapere di cosa si tratta?

Fernanda Lessa: il particolare sotto la lente

Ebbene, si tratta niente meno che della macchina fotografica che compare in mano al marito di Fernanda Lessa.

Alcuni fan l’hanno infatti scambiata per una “usa e getta”, di quelle che non si vedono dai tempi che furono. Per questo motivo, su richiesta di alcuni utenti Instagram, la bella ex gieffina non ha potuto fare a meno di dare le dovute delucidazioni.