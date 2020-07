Gemma Galgani ha da poco pubblicato un post dove ha palesato la propria preoccupazione per una recente situazione: ecco di cosa si tratta

A differenza delle ultime notizie apparse su di lei, Gemma Galgani non sembra completamente felice in questo periodo. A confermare il particolare stato d’animo della dama torinese è per la precisione un suo scatto postato pochi giorni fa, che ha subito messo in allarme i suoi fan.

Se il corteggiatore Nicola Vivarelli si dedica più alla palestra, Gemma invece ripensa con nostalgia al lavoro, nonché alla situazione che sta vivendo.

Gemma Galgani malinconia e preoccupata

Il lockdown da coronavirus ha infatti purtroppo portato alla chiusura di molti teatri per oltre tre mesi. Così la Galgani, che di professione fa proprio la direttrice di teatro, si trova al momento ancora senza lavoro. Per questo la donna ha deciso di postare una IG Stories dove la si vede davanti al teatro per cui lavora e dove precisa quanto la pandemia da Covid-19 abbia bloccato tutto.

Il suo teatro continua infatti per ora a rimanere chiuso, senza previsioni di sorta su quando riaprirà.





Amareggiata da questa situazione, anche la conoscenza con il giovane marinaio sembra non procedere come sperato. Alcune voci di corridoio parlano infatti di una presunta crisi, causata forse da alcuni particolari atteggiamenti di Sirius.

Gemma Galgani avrà forse capito che il 26enne è interessato solo allo spettacolo? Nel mentre, l’unica certezza resta il suo stato d’animo, che per il momento non è dei migliori. Ecco dunque lo scatto davvero malinconico dove la dama ha espresso la propria solidarietà per tutti i teatri, “con la speranza di non rivedere le poltrone ancora vuote”.