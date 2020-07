I primi nomi dei probabili concorrenti che formeranno il cast del Grande Fratello Vip 5.

Le prime anticipazioni sul cast del Grande Fratello Vip 5 svelano dei nomi molto interessanti. Alfonso Signorini sta lavorando sodo per riuscire a preparare un cast d’eccellenza per la nuova edizione del reality show nella sua versione dedicata ai personaggi famosi.

Tra i nomi più papabili, dopo l’indiscrezione su Lorenzo Riccardi, al momento troviamo Matilde Brandi, famosa show girl, e l’attore turco Can Yaman, che sta ottenendo un immenso successo con la soap Daydreamer – Le ali del sogno. Le anticipazioni sono state svelate da Alberto Dandolo nella rubrica Pillole di Gossip sul settimanale Oggi.

Grande Fratello Vip 5: novità cast

Alfonso Signorini sembra avere le idee molto chiare sui concorrenti che vorrebbe avere nella quinta edizione del Grande Fratello Vip. In questo momento l’attenzione è tutta puntata su Can Yaman, attore turco che il conduttore sta cercando di conquistare. Signorini ha svelato di essere in trattativa per riuscire ad avere nel cast l’attore più amato e famoso del momento. Sicuramente la sua presenza sarebbe un successo assicurato per il conduttore e per questa nuova edizione.





Un’altra possibile concorrente della prossima edizione potrebbe essere Matilde Brandi, che ha abbandonato tempo fa il mondo dello spettacolo per dedicarsi alle sue figlie, Sofia e Aurora, gemelle nate dall’amore per Marco Costantini. Lo scorso anno la showgirl era stata contattata per il Grande Fratello, ma la trattativa non è andata a buon fine.

Questa potrebbe essere un’occasione per rimettersi in gioco.