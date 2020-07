Alcune recenti dichiarazioni di Ida Platano confermerebbero la paventata crisi con Riccardo Guarnieri: le novità sui protagonisti di Uomini e Donne

Nelle scorse settimane si sono rincorse le voci più affiatate che ipotizzavano una nuova crisi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Avevamo del resto lasciato gli ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne felici e innamorati, mentre vivevano la quarantena insieme nella casa di lei.

Qualcosa tuttavia sembra essere andato storto, visto che da giorni i due non hanno più pubblicato foto o video che li vedono insieme sui social.

Ida e Riccardo: nuova crisi sospetta

Per tale motivo è stata ipotizzata una nuova crisi di coppia, ancora in atto dopo i tanti problemi già affrontati dai diretti interessati. Questa volta non è per ora dato sapere cosa sia successo nello specifico, ma sarebbe stata la stessa Ida Platano a confermare la crisi.

Nel nuovo numero di Uomini e Donne Magazine si legge infatti una sua breve dichiarazione che lascia appunto intuire come qualcosa di doloroso possa essere accaduto tra lei e Riccardo.

Come si legge sul giornale, Ida Platano starebbe vivendo un momento molto complicato, determinato forse proprio dalla nuova rottura con Riccardo.

La coppia potrebbe addirittura essersi divisa in questi giorni, ma in mancanza di dati certi i fan possono solo sperare in una riconciliazione.