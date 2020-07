Chi è Lorenzo Amoruso? Tutto sul uno dei fidanzati che sta partecipando a Temptation Island con Manila Nazzaro.

Lorenzo Amoruso è il fidanzato di Manila Nazzaro e la coppia sta partecipando alla nuova edizione di Temptation Island, insieme all’altra coppia vip formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane e ad altre quattro coppie nip. Nel reality show stanno mettendo in gioco i loro sentimenti, per cercare di capire se la loro relazione ha delle basi solide o se è meglio intraprendere strade diverse.

L’uomo ha già dimostrato di sentirsi molto libero ed euforico. Scopriamo qualche informazione in più su Lorenzo Amoruso.

Lorenzo Amoruso: la carriera

Lorenzo Amoruso è nato il 28 Giugno 1971 a Bari ed è un ex calciatore. Il 49enne ha una grande carriera nel mondo dello sport, a partire dal suo ruolo di difensore in squadre come il Bari e la Fiorentina. Quando si è ritirato dalla carriera agonistica è diventato un dirigente sportivo dell’ACF Fiorentina e poi ha iniziato a partecipare a diverse trasmissioni televisive in qualità di opinionista sportivo.

Ha condotto diversi programmi sportivi e ha partecipato alla versione celebrity di Masterchef, mostrando di avere anche delle ottime capacità culinarie.





La vita sentimentale dell’ex calciatore

Lorenzo Amoruso è una persona molto riservata, per cui non si hanno informazioni particolarmente dettagliate sulla sua vita privata.

Più di dieci anni fa è stato il compagno di vita di Giulia Montanarini, ex tronista di Uomini e Donne, che aveva annunciato questa storia d’amore.

Tre anni fa Amoruso ha conosciuto e si è innamorato di Manila Nazzaro, che si sta mostrando molto gelosa. La loro storia per il momento sta andando molto bene e i due sembrano molto affiatati. Hanno deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova i loro sentimenti, per dare una svolta alla loro relazione e per uscire dalla trasmissione insieme e più forti di prima.